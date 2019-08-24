شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، باستقالة من منصبه خلال الساعات الماضية، ومن المنتظر أن تنظر اللجنة الخماسية فى تلك الاستقالة.

وكان عامر حسين اتفق مع هانى أبو ريدة رئيس المجلس السابق على الاستقالة من منصبه بعد تعيين اللجنة المشكلة من الفيفا لإدارة الجبلاية.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.