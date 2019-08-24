شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يوافق على رحيل أيمن حفنى.. واللاعب ينتظر قرار الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، على موافقة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما تلقى عرضا من مصر المقاصة.

وينتظر أيمن حفنى موافقة مسئولى نادى الزمالك على رحيله، لاسيما أن "الحاوى" عقد جلسة سريعة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء طالبه خلالها بالموافقة على رحيله على سبيل الإعارة لصفوف المقاصة.

وكان أيمن حفنى قد خرج من قائمة الزمالك فى مباراتى ديكاداها الصومالى، حيث لم يشارك فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة وكذلك خرج من القائمة التى توجهت إلى الإسكندرية لخوض لقاء العودة مع الفريق الصومالى والمقرر إقامته مساء اليوم السبت على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا.