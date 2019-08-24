شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف: أيمن حفنى فى المقاصة منذ 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص ملف رحيل أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، عن القلعة البيضاء، حيث بات اللاعب على قرب خطوات من الانتقال لصفوف فريق مصر المقاصة الذى طلب الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أيمن حفنى قد خرج من قائمة الزمالك فى مباراتى ديكاداها الصومالى، حيث لم يشارك فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة، وخرج من القائمة التى توجهت إلى الإسكندرية لخوض لقاء العودة مع الفريق الصومالى والمقرر إقامته مساء اليوم السبت على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا.

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