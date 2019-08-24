شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأوكسا بعد تتويج بسملة السلامونى بذهبية الترايثلون: "ألف مبروك لمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادات المصرى والأفريقى والعربى ورئيس الأوكسا، على فوز بسملة السلامونى بذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حالياً فى المغرب.

وكتب ناصر عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، "الحمد لله وبفضله ألف ألف مبروك لمصر النصر المصرية البطلة بسملة السلامونى ذهبية الترايثلون سيدات وبطلة الألعاب الأفريقية والصورة عقب فوزها مع اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات المصرى والأفريقى والعربى ورئيس الأوكسا مع رئيسة الاتحاد الدولى ماريسول كاسادو مبروك للرياضة المصرية مبروك للاتحاد وأعضاء مبروم للجهاز الفنى والإدارى برئاسة أحمد سلامة والمدربين والإداريين شكرًا".

ونجحت بسملة السلامونى فى خطف الميدالية الذهبية اليوم بعد منافسة شرسة مع زيمبابوى والجزائر والمغرب، ورفعت الميدالية الذهبية للسلامونى رصيد مصر إلى 67 ميدالية بينهم 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية فى صدارة دروة الألعاب الأفريقية.

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ناصر