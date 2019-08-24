انفراجه في مفاوضات المصري لضم لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن مفاوضات نظيرهم المصري معهم لضم لاعبيهم بهاء مجدي وعماد فتحي شهدت انفراجه خلال الساعات القليلة الماضية.

إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، كان قد طلب ضم الثنائي من الزمالك، وهو ما دفع إدارة النادي البوسعيدي، للتفاوض مع مسؤولي الزمالك لشراء اللاعبين.

مسؤولو الزمالك أعلنوا في وقت سابق أنهم لا يمانعون في انتقال اللاعبين للمصري البورسعيدي ولكن المقابل المادي المعروض لم يصل لمستوى توقعاتهم.

يُذكر أن بهاء مجدي تقرر رحيله عن الزمالك؛ خاصة بعد استعادة خدمات محمد عبد الشافي مؤخراً، القادم من صفوف أهلي جدة السعودي، ليقود الجبهة اليسرى في الموسم الجديد، مع عبد الله جمعة بينما قرر الزمالك رحيل عماد فتحي بعد انتهاء اعارته لنادي إنبي، لمدة موسم.