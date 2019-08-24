خليفة لاسارتي (2) .. ألماني- إيطالي أدرج عقوبة "غسل الصحون" على اللاعبين المتجاوزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يسابق الأهلي الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة المدرب الأوروجوائي المقال مارتن لاسارتي وذلك قبل مباراة السوبر في الـ 18 من سبتمبر القادم.

ويأتي من أبرز الأسماء المتاحة للأهلي المدرب الألماني برونو لاباديا وذلك عقب تعثر مفاوضات الأهلي مع قائمة الخمسة (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

من هو برونو لاباديا؟

لاباديا ألماني من أصل إيطالي يبلغ من العمر 53 عاماً جذور عائلته تذهب إلى لينولا ، وهي بلدة بمنطقة لاتسيو انتقلت عائلته الإيطالية إلى ألمانيا سيراً على الأقدام مع والديه وثمانية أشقاء واستقروا بمدينة بالقرب مدينة من دارمشتات في هيس جنبا إلى جنب مع ثمانية أشقاء

حصل لاباديا على شهادة التخرج من المدرسة الثانوية وتم تدريبه كمندوب تأمين، لعب لنادي دارمشتات وعندما كان عمره 18 عامًا ، تخلى عن الجنسية الإيطالية وأصبح مواطناً ألمانيًا نظرًا لأن اللوائح كانت تجيز مشاركة اثنين فقط من الأجانب في مسابقات الأجانب وكان يضم فريقه ثلاثة أجانب هو منهم ليضطر للتخلى عن جنسيته الإيطالية.

مسيرة رائعة

يملك برونو الذي شغل مركز المهاجم مسيرة رائعة حيث سجل 103 أهداف في 328 مباراة بالدوري مع مجموعة من أفضل الأندية الألمانية في الدوري الألماني ، بايرن ميونيخ وكولن وفيردر بريمن وارمينيا بيليفيلد وكايزرسلاوترن كما لعب لمنتخب ألمانيا تحت 21 عام بالإضافة إلى مشاركتين مع المنتخب الألماني.

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السادس

تولي برونو تدريب مجموعة من الأندية الألمانية بعد عام 2003 بدأها مع دارمشتات موسم 2004-2005 وحقق معه المركز الخامس وحافز على نفس المركز موسم 2005-2006 ليتتولي تدريب "جريثر فورث" وأنهى معه الموسم فى المركز السادس لينتقل لتدريب باير ليفركوزن بعد أن حقق مع "جريثر فورث" 15 فوزًا و 10 تعادلات و 11 خسارة ومع ليفركوزن حقق لاباديا الموسم في المركز التاسع من 19 فوزًا وسبعة تعادلات و 14 خسارة.

أنقذ فريقه من مدرب الزمالك

الحقبة الأبرز في تاريخ برونو كانت مع شتوتجارت من 2010 وحتى 2013 وبدأت بمهمة إنقاذ النادي من الهبوط بعد انتهاء الفترة الكارثية الكارثية لسلفيه ، كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق وجينس كيلر لينهى شتوتجارت الدوري في المركز الثاني عشر ويبقى في الدوري الألماني ليبقى الإنجاز الأبرز لبرونو الوصول لنهائي كأس ألمانيا موسم 2012-2013 الذى خسره ضد بايرن ميونيخ وتأهله لدوري أبطال أوروبا.

تخبط

تولى برونو تدريب هامبورج ثم فولفسبورج ولكنه حقق نتائج سلبية وتمت اقالته من الناديين قبل أن ينهي الموسم لتكون أخر محطاته في فولفسبورج الذي غادره في صيف عام 2019.

غسل الصحون

في أغسطس من العام الماضي أعلن نادي فولفسبورج فرض عقوبات غير تقليدية على لاعبيه في حالة ارتكاب مخالفات ومنها إلزام اللاعبين بغسيل الصحون بعد الوجبات الجماعية.

وقال لاباديا في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية :"أحيانا يكون الأمر الأكثر فعالية إلزام اللاعبين بغسيل الصحون أو التنظيف بعد الوجبات. أو إلزامهم بمشاركة العامل المكلف بتوزيع أدوات التدريب قبل الجلسات التدريبية. فهي أمور غير ممتعة."

وذكر المدرب أنه وأعضاء الجهاز الفني المعاون له عملوا على وضع معايير سلوكية خلال الأسابيع الماضية ، وتتضمن قيود التعامل باحترام وكذلك استخدام الهواتف المحمولة وغيرها.