توفيت منذ قليل، والدة محمود حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد شعورها بالمرض خلال الأيام الماضية. ونشر اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع تواصل الاجتماعي “فيس بوك “: أمي في ذمة الله.. اللهم أرحم أمى وأسكنها فسيح جناتك”. ويلتقى فريق الكرة بنادى الزمالك، فى التاسعة مساء، اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية مع نظيره ديكاداها الصومالى، فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أن حسم الأبيض لقاء الذهاب بسباعية نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة لاعب الزمالك قبل مواجهة ديكاداها بساعات في دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.