الشطرنج يفوز على أثيوبيا بدورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب الشطرنج الفوز على منتخب أثيوبيا بنتيجة 4-0 ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. مثل مصر في مواجهة اليوم أحمد عدلي باسم أمين وشروق وفا وشاهندا وفا.

يرأس البعثة رضا جميل والمدير الفني ميخاليو اوليكيسنكو.

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