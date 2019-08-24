أشرف صبحى يشهد المؤتمر الصحفى لاعلان اطلاق الفرع الرئيسى لأندية "نادى " بمدينة 6 اكتوبر

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم السبت الموافق ٢٤ اغسطس المؤتمر الصحفي لاطلاق الفرع الرئيسي لسلسلة أندية " النادي " .

اعرب صبحي في كلمته عن سعادته بإطلاق سلسلة أندية النادي والتي تهدف لخدمة شريحة واسعة من المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا ان النادي سيخدم قطاعا عريضا من المصريين خاصة ساكني مدينة السادس من أكتوبر.

مضيفا أن فكرة " النادي" ترتكز علي تقديم خدمات رياضية واجتماعية تستقطب كل شرائح المجتمع، ارتكازا علي رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو استيعاب اكبر عدد من الشباب والعمل علي استيعاب طاقاتهم والاستفادة منها، وتحويلها الي طاقة ايجابية تساعد علي نمو ونهوض المجتمع في مختلف المجالات .

كما اكد صبحي ان هناك ثلاثة فروع من سلسلة النادي ، وسيكون الفرع الثاني في مدينة السادس من أكتوبر، والفرع الثالث في مدينة الشروق.

الجدير بالذكر ان النادي المقام علي مساحة ٧٩٩٠٠ متر يحتوي علي مجمع مطاعم، مبني اجتماعي، مجمع الاسكواش الذي يحتوي علي ٥ ملاعب للاسكواش، حمام السباحة الأوليمبي ، ٤ ملاعب متعددة الاغراض بالاضافة الي ٥ ملاعب خماسية، ومنطقة المحلات الخارجية والبنوك بالإضافة إلي صالة جمباز دولية، ومنطقة مسارح فنية، وتراك المشي .