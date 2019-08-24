توماس توخيل يكشف إمكان مشاركة نيمار مع باريس سان جيرمان

تحدث الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن إمكان مشاركة لاعبه البرازيلي نيمار دي سيلفا، في مباراة الدورى غدًا أمام تولوز، ضمن فعاليات الجوله الثالثة من الدورى الفرنسي.

صرح المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي للفريق قبل مباراة

الغد: "حتى الآن الموقف الذي بين نيمار والإدارة غير واضح، وإذا لم يوجد حل فلن يلعب أمام تولوز".

أضاف توخيل: "نيمار جاهز للمشاركة في المباريات، إنه يتدرب رفقة المجموعة، وحالته البدنية

جيدة جدًا، وظهر طوال الأسبوع رفقة المجموعة".

وعند سؤاله عن إمكان بقاء نيمار رفقة فريق العاصمة الفرنسية، أجاب قائلًا: "لا أعلم شيء، اذهبوا لسؤال ليوناردو المدير الرياضي للفريق، فهو الذي يمتلك كل الأخبار".

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ستشهد الأيام الأخيرة من الانتقالات الصيفية صراعًا كبيرًا بين برشلونة وريال مدريد، اللذين يريدان ضم اللاعب لصفوفهما في الفترة المقبلة.