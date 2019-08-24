يد الفراعنة تكتسح زامبيا بدورة الألعاب الأفريقية

حقق منتخب مصر لكرة اليد للشباب فوزًا كبيرًا على نظيره الزامبي بنتيجة 42 - 23، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدورة الألعاب الأفريقية.

شباب الفراعنة أنهوا الشوط الأول متقدمين بنتيجة 20 - 12، ليحافظوا على تقدمهم في

الشوط الثاني ويظفروا بنقاط المباراة ليتأهلوا إلى الدور التالي من البطولة المقامة بدولة المغرب، بعد أن حقق انتصارين أمام منتخبي غينيا بنتيجة 42 - 22 وزامبيا بنتيجة 42 - 23.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب

مصر بنظيره المغربي غدًا الأحد في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

منتخب أسود الأطلسي يعد المنافس الأقوى للفراعنة في المجموعة، إذ أنه اكتسح زامبيا في الجولة الأولى بنتيجة 51 - 14، وسيواجه غينيا في تمام السادسة مساء اليوم.

جدير بالذكر أن شباب الفراعنة حصدوا الميدالية البرونزية بكأس العالم الذي أقيم الشهر الماضي بإسبانيا بعد تغلبهم على نظرائهم بالبرتغال.