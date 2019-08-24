تعرف علي برنامج الاتحاد في الكويت

يستعد الاتحاد السكندري لمواجهة العربي الكويتي يوم الاتنين المقبل، ضمن مباريات الدور الـ32 للبطولة كأس محمد السادس الاندية العربية الأبطال.

وجاء برنامج الفريق السكندرى كالتالى:

الأحد، 11:30 ظهرًا الاجتماع الفنى فى النادى العربى الكويتي

الأُثنين، 12:00 ظهراً المؤتمر الصحفى للفريقين فى النادى العربى .

8 مساءً تمرين نادى الاتحاد السكندرى على ملعب المباراة، يسبقه تمرين نادى العربى .

الجدير بالذكر ان بعثة تضم رئيس النادي محمد

مصلحي وامين الصندوق و الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف ومحمد ابراهيم كما تضم 22لاعب وهم 22 لاعبًا وهم: محمود الزنفلى ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد أنور وأحمد نبيل وخالد متولى ونور السيد وكريم الديب ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو ومروان النجار وخالد قمر والسيد سالم وإسلام جمال وأيمن السيد وعماد السيد وأحمد حجى وأحمد رفعت وصبحى سليمان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل، بالإضافة إلى الجهاز الفنى الذى يضم طلعت يوسف مدير فنى وعبد الجليل إمام مدير الكرة ومنير عقيلة مدرب عام ومحمد إبراهيم مدرب عام وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال ومجدى بهلول مدرب حراس وهانى أحمد مدرب وعمرو الاشلم طبيب الفريق وسمير محجوب مدير إدارى وأحمد متولى إدارى وإسلام السيد علاج طبيعى ومحمد حسن علاج طبيعى وفاروق جعفر ومحمد عبد الجليل وكريم أحمد مصور الفريق.