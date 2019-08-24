شاهد.. بث مباشر لمباراة يوفنتوس وبارما بالدوري الإيطالي

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبارما في افتتاح بطولة بطولة الدوري الإيطالي "الكالشيو". من المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس مع بارما، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب غينيو تارديني، ويدخل السيدة العجوز المباراة باحثًا عن أول ثلاث نقاط له في افتتاح الدوري الإيطالي. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب غينيو تارديني، ويدخل السيدة العجوز المباراة باحثًا عن أول ثلاث نقاط له في افتتاح الدوري الإيطالي. شاهد.. مبارة يوفنتوس وبارما..

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