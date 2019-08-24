الإنتاج الحربي يقترب من ضم لاعب بالقسم الثاني

اقترب جهاز الكرة بنادي الإنتاج الحربي من التعاقد مع لاعب وسط يلعب بالقسم الثانى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتحظى المفاوضات مع اللاعب بحالة من السرية لحين الانتهاء من الاتفاق مع فريقه على جميع التفاصيل، لتجنب دخول بعض الأطراف فى

الصفقة.وهناك إشادة من الجهاز الفني بقيادة مختار مختار باللاعب.والجدير بالذكر أن الإنتاج رحل عن صفوفه، أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبدالرحمن فاروق وكابونجا وعبدالرحمن بودى، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبدالخالق لاعب خط وسط الإسماعيلي، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبدالرازق بازوكا، وباسم مرسى على سبيل الإعارة من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت ومحمد عبدالمجيد من الاتحاد السكندرى ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق.