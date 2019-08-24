رياضة | خبير لوائح لـ"الخليج 365 الرياضي": اللجنة الخماسية ليس من حقها اعتماد قرارات والتصرف ماديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير لوائح لـ"الخليج 365 الرياضي": اللجنة الخماسية ليس من حقها اعتماد قرارات والتصرف ماديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المصري أن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى لا تستطيع أن تتعامل مالياً بدون موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.

وقال فضل الله لـ"الخليج 365 الرياضي": "أعضاء الجمعية العمومية هم من لهم المشروعية للتعامل المالى والإدارى وفقا لقوانين الدولة وقانون الرياضة ".

Advertisements

وأضاف: "لا تستطيع اللجنة الخماسية التعامل في أي شئ دون موافقة الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم ولا حتى اتخاذ قرارات لأن ليس من بينهم عضو جمعية عمومية ".

وتابع :"لابد أن تقوم اللجنة الخماسية بعرض أى قرارات على الجمعية العمومية للموافقة والتصديق عليها أو يتم الطلب من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا الموافقة على اعتماد من ترشحه الجمعية العمومية لادارة الاتحاد الفترة المقبلة ".

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا "قد أعتمد لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى وجمال محمد على نائباً وعضوية كل من محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبدالله.