رياضة | شبان بدواي فى اختبار ودي جديد أمام دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان بدواي فى اختبار ودي جديد أمام دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى شبان بدواى فى الرابعة عصر اليوم أمام دمياط فى ودية جديدة ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكان الفريق بقيادة محمد المحالى قد تعادل تغلب وديا على شباب مصر المقاصة برباعية مقابل هدف فى تجربة ودية مفيدة للفريق.

جدير بالذكر أن شبان بدواى تأهل لدورى القسم الثانى بقرار من إتحاد الكرة والذى ضمن صعود جميع فرق الترقى بالموسم الماضى من القسم الثالث إلى الثانى ويشارك الفريق بمجموعة بحرى بالموسم المقبل.