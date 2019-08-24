رياضة | عاجل.. تعثر مفاوضات الأهلي مع المرشحين لتدريبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعثر مفاوضات الأهلي مع المرشحين لتدريبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثرت مفاوضات الأهلي مع الأسماء التي رشحها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

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واعتذر المدرب الألماني روجر شميت المدير الفني السابق لبكين جوان الصيني لظروف أسرية ورفض الإسباني كيكي سانشيز فلوريس العودة للتدريب حاليًا

أما أبل براجا، المدير الفني السابق لفلامنجو البرازيلي لأسباب خاصة بينما ابتعد الهولندي تين هاك ابتعد لظروف ارتباط بتدريب فريق الوحدة الإماراتي.