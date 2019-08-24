رياضة | بتروجيت يواجه الإنتاج الحربي غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجيت يواجه الإنتاج الحربي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت مباراة ودية أمام نظيره الانتاج الحربى غدًا الأحد فى الخامسة مساء بملعب المصانع الحربية ضمن الاستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى للموسم الحديد 2019-2020 .
وخاض بتروجت ثلاث وديات خلال المعسكر المقام حاليا بالأكاديمية البحربة،ظأمام كل من الاتحاد السكندرى والتى انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل لا شئ ، وأسوان والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بهدف مقابل هدف ، والرجاء والتى انتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف .
ومن المقرر أن ينتهى معسكر الفريق البترولي غدآ ويعود للقاهرة بعد أداء المران الصباحى والاستعداد لودية الانتاج الحربي.