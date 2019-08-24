رياضة | هروب مدرب باريس سان جيرمان من أزمة "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هروب مدرب باريس سان جيرمان من أزمة "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي لاعبه نيمار داسيلفا قبل مباراة الغد أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

وقال توخيل في المؤتمر بمباراة تولوز: "موقف نيمار مع النادي ليس واضحًا حتى الآن، وفي حال لم يتضح غدًا فلن يلعب.. هو جاهز بنسبة كبيرة لكن لديه أزمات مع الإدارة".

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وأضاف: "لقد تدرب معنا طوال الأسبوع وكان جيد جدًا، حالته البدنية جيدة وهو قادر على اللعب من الناحية الجسدية غدًا".

وعن مشاركته غدًا قال توخيل: "لا أعرف، عليك أن تسأل ليوناردو أو النادي، لقد قلت له إذا رغبت باللعب غدًا عليك توضيح موقفك وحل أزماتك مع النادي".