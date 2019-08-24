رياضة | عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسة مع الإدارة خلال الساعات الماضية لمناقشة مستقبله مع الفريق.

وشدد اللاعب على الإدارة على رغبته في الرحيل وعدم الاستمرار بسبب زحمة اللاعبين في مركزه وتقلص فرص مشاركته.

وحدد اللاعب قراره بالانضمام إلى صفوف مصر للمقاصة وطلب من الإدارة الموافقة على الأمر وهو ما تم بشكل مبدئي.

وفضل مسئولو النادي تأجيل الإعلان عن القرار النهائي إلى ما بعد لقاء مصر للمقاصة في بطولة كأس مصر المقرر له يوم الأربعاء المقبل.