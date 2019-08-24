رياضة | عين ..هل يواصل لوندسترام انتصاراته مع شيفلد في البريميرليج ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين ..هل يواصل لوندسترام انتصاراته مع شيفلد في البريميرليج ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

حقق فريق شيفيلد يونايتد انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عقب فوزه الثمين بهدف نظيف على ضيفه كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري.

سجل جون لوندسترام هدف شيفيلد الوحيد في الدقيقة 47 وكان شيفيلد استهل مشواره في البطولة هذا الموسم بالتعادل (1-1) مع مضيفه بورنموث ليرتفع رصيد الفريق العائد للدوري الممتاز بعد غياب دام 12 عامًا إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند نقطة واحدة. واختارت عين الخليج 365 الرياضي لوندسترام نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ..

ولد جون ديفيد لوندسترام في 18 فبراير 1994 في مدينة ليفربول بإنجلترا.

بدأ لوندسترام مشواره الكروي وهو في الثامنة من عمره في صفوف الناشئين بنادي إيفرتون وكان يلعب في مركز خط الوسط. تم تصعيد لوندسترام عام 2012 وهو في الثامنة عشر من عمره للفريق الأول بالنادي الذي ظل في صفوفه لمدة 3 مواسم تمت إعارته خلال تلك المدة لخمسة أندية بدأها بنادي دونكاستر روفرز الذي تمت إعارته في 23 فبراير 2013 لمدة شهر وتمد تمديد الإعارة بعد ذلك حتى نهاية الموسم، خاض لوندسترام مع دونكاستر 14 مباراة فقط.

في 28 نوفمبر 2013، تمت إعارة لوندسترام إلى يوفل تاون حتى شهر يناير ومددت إعارته بعد ذلك حتى نهاية الموسم وخاض معهم 16 مباراة سجل خلالهم هدفين.

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في 27 مارس 2014، انتقل لوندسترام إلى ليتون أورينت لمدة شهر على سبيل الإعارة ومدد إعارته بعدها حتى 24 أبريل من نفس العام وخاض في تلك الفترة 9 مباريات فقط، وعاد إليه مرة أخرى في 9 يناير 2015 حتى 19 فبراير من نفس العام خاض خلالها 4 مباريات ليعود بعدها إلى إيفرتون.

في 6 أغسطس 2014، انضم لوندسترام إلى بلاكبول لمدة موسم على سبيل الإعارة وشارك معهم في 18 مباراة حتى تم استدعاؤه من إيفرتون في 3 يناير 2015 ليعود بعدها بستة أيام إلى ليتون أورينت.

في 19 مارس 2015، انضم لوندسترام إلى سكونثورب يونايتد لمدة شهر على سبيل الإعارة وتم تمديدها حتى نهاية الموسم وخاض خلالها 7 مباريات.

في 13 أغسطس 2015، انتقل لوندسترام إلى أكسفورد يونايتد لمدة موسمين على سبيل الإعارة من إمكانية التجديد لموسم ثالث. سجل لوندسترام 4 أهداف لأكسفورد خلال موسمين في 104 مباراة. في يوليو 2017، رحل لوندسترام إلى شيفيلد مقابل 700 ألف جنيه استرليني لمدة 3 مواسم، سجل لوندسترام لشيفيلد 4 أهداف في 51 مباراة خاضها حتى الآن.

* مشواره الدولي :

إنضم لوندسترام لمنتخب إنجلترا للناشئين تحت 17 عامًا عام 2010 وهو في السادسة عشر من عمره وتم تصعيده في 2011 لمنتخب الناشئين تحت 18 عامًا. وفي 2012، صعد لوندسترام لمنتخب الناشئين تحت 19 عامًا وبعدها بعام صعد لمنتخب الشباب. سجل لوندسترام هدفين في 31 مباراة خاضهم مع منتخبات الناشئين.