رياضة | اللجنة المكلفة لإدارة اتحاد الكرة تجتمع لأول مرة بمقر الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المكلفة لإدارة اتحاد الكرة تجتمع لأول مرة بمقر الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، لمقر الجبلاية، بعد انتهاء اجتماع اللجنة مع وزير الرياضة، لعقد أولي اجتماعاتها بعد قليل، وحضور نائبه جمال محمد علي والأعضاء أحمد عبد الله وسحر عبد الحق بينما سيغيب محمد فضل لعدم تواجده فى مصر بالوقت الحالي.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرى بشكل مؤقت، لحين إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل.

وتم تكليف اللجنة بـ 5 مهام أساسية، هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة ومراجعة لائحة النظام الأساسى للجبلاية بما يتوافق مع لوائح الفيفا ، ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.