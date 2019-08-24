رياضة | "ميتشو" يتحفظ على مدرب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميتشو" يتحفظ على مدرب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، الإدارة بتحفظه على استمرار أيمن طاهر في منصب مدرب الحراس.

وواجه المدرب أزمة بسبب اعتذار مدرب حراس المرمى الذي كان سيحضر معه إلى مصر وهو ما دفعه للبحث عن مدرب حراس جديد وبقاء أيمن طاهر لحين إشعار آخر.

ويرغب الصربي في جلب مدرب حراس جديد ويفاضل بين بعض الأسماء في الوقت الحالي وسط تحفظه على تدريبات أيمن طاهر للحراس من الأساس.