رياضة | منتخب رفع الأثقال يواصل التدريبات بالرباط استعدادا لدورة الألعاب الافريقيه بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب رفع الأثقال يواصل التدريبات بالرباط استعدادا لدورة الألعاب الافريقيه بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل المنتخب الوطني المصري لرفع الأثقال تدريباته داخل صالة القرية الأولمبية بالرباط، مقر إقامة المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المغرب 2019 .

وأكد المحاسب أحمد سمير أمين صندوق الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ورئيس البعثه، ان فور وصولنا الي الرباط بمقر الاقامة بالقرية الأولمبية تم وضع برنامج للتدريبات عن طريق المدير الفني للمنتخبات الوطنية كابتن محمد موسي لجميع اللاعبين استعدادا لانطلاق المسابقات يوم 25 اغسطس، وفي نفس اليوم صباحآ المؤتمر الفني لوضع الجدول النهائي للمسابقات .

وأضاف رئيس بعثة مصر لرفع الأثقال ، ان الروح المعنوية عاليه وكل اللاعبين لديهم إصرار وعزيمة في الحصول على أكبر عدد من الميداليات في كافة الأوزان .

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وقد انتظم جميع اللاعبين في التدريبات اليوم وغدا السبت استعدادا لانطلاق البطولة الأفريقية .

وكان قد توجه الخميس الماضي بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال إلى المغرب للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 2019، وتضم البعثة 20 لاعبا ولاعبة، ومن المقرر انطلاق مسابقات رفع الأثقال 25 أغسطس الجاري.

ويجدر الإشارة أن منتخب مصر لرفع الأثقال يشارك ب 20 لاعبا، عشرة لاعبين في منافسات الرجال وهم: " أحمد سعد وزن ٦٧ك ، مصطفى وحيد٧٣ ك ، محمد ايهاب ٨١ ك، كريم كحله ٨٩ ك ، محمد سليم ٩٤ ك م ، رجب عبد الحى ١٠٢ ك ، جابر فرحان ، محمد هشام ١٠٩ ك ، عبد الرحمن محمد +109 ك ، أحمد عادل ٨٩ ك .