رياضة | شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي وضم بديله رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي وضم بديله رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلامي أحمد شوبير موافقة مجلس إدارة نادي الأهلي على احتراف وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية تمهيدًا لضم مهاجم إفريقي جديد.

وقال شوبير عبر حسابه على "فيس بوك":"رسميا الأهلي يوافق علي احتراف وليد أزارو والقرار الرسمي خلال 48 ساعه كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد والإعلان خلال أيام".

Advertisements

وأنهى الأهلي اتفاقه مع أحد المهاجمين الأفارقة لخلافة وليد أزارو في هجوم القلعة الحمراء وسيعلن عنه خلال الأيام المقبلة.

كان وليد أزارو قد تعرض لانتقادات حادة في الأهلي بسبب كثرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.