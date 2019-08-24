رياضة | كريستيان جروس يقترب من تدريب أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس يقترب من تدريب أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف السعودية صباح اليوم عن بعض تفاصيل الاجتماع الأخير لإدارة نادي أهلي جدة السعودي مؤكدة بأن مجلس الإدارة قد اتخذ قرار ببدء مفاوضات مع عدد من المدربين من أجل اختيار أحدهم في نهاية الأمر ليكون خليفة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، والذي أخفق في عدد كبير من الإختبارات خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية أن مدرب الزمالك السابق، السويسري "كريستيان جروس" هو أبرز المرشحين ليكون خليفة المدرب الكرواتي في تدريب نادي أهلي جدة، ولكن من غير المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن ذلك في الوقت الحالي إلا في حالة التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب السويسري.

يذكر أن أهلي جدة قد فشل في تحقيق الفوز في مباراته الأولى في بطولة الدوري السعودي، واكتفى بالتعادل مع نادي "العدالة" الصاعد حديثًا بهدف لكل فريق، وهو الأمر الذي أزعج مسؤولي النادي الأهلي، خاصة لكونه قد جاء بعد أيام قليلة من خروج الأهلي من دوري أبطال آسيا على يد الهلال.