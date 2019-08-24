رياضة | المدير الفني لسباحة مصر : وجود إدريس بجانب السباحين ساهم فى تحقيق الإنجاز بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لسباحة مصر : وجود إدريس بجانب السباحين ساهم فى تحقيق الإنجاز بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم مساء اليوم السبت منافسات السباحة بمجمع محمد الخامس بالحمام الأوليمبى بمدينة كازبلانكا والتى تقام ضمن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى 31 أغسطس الجارى ، ويواصل سباحو مصر التألق فى اليوم الرابع والأخير بعد أن حققوا حتى مساء أمس 34 ميدالية متنوعة وهذا العدد هو نصف ما حققته البعثة المصرية فى جميع الالعاب منذ بداية الدورة وحتى الآن ، منها 11 ميدالية ذهبية ، وهو نصف ذهبيات مصر فى الدورة ايضا ، حيث حصلت البعثة فى على 21 ذهبية حتى مساء أمس الجمعة ، كما حصلت السباحة على 12 ميدالية فضية ، و ميدالية برونزية ، وكان لميداليات السباحة الدور الكبير فى استمرار مصر فى المركز الأولى فى الترتيب العام ، وريادة الدول الإفريقية فى الدورة ، قد أثنى المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الإتحاد على الجهود التى بذلها السباحون منذ انطلاق المنافسات وحتى الآن ، وقدم لهم التحية للجميع من لاعبين ولاعبات وجهاز فنى وإدارة وطبى .

أكد الدكتور محمد دسوقى المدير الفني لمنتخبنا الوطنى للسباحة أنه يتوقع الحصول على 40 ميدالية متنوعة منها نحو 15 ذهبية بعد إنتهاء منافسات اليوم بعد المستوى العالى الذى ظهر به اللاعبون خلال الأيام السابقة ، موضحا أنه كان يتوقع أقل من ذلك فبل إنطلاق الدورة ، ولكن أبطال وبطلات مصر كانوا لهم رأيا آخر عند بدء المنافسات ، مشيرا إلى أن الإنجاز الذى تحققه السباحة فى الدورة يرجع إلى الدور الكبير الذى تلعبه الدولة لرفع شأن الرياضة بدعمها على كافة المستويات ، وإلى القيادة الحكيمة للمهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الإتحاد الذى يدير اللعبة بحكمة واحترافية كبيرة ، أدت إلى إفراز أبطال استطاعوا أن يبنوا مجدا للعبة بالوقوف على منصات التتويج العالمية والفوز بالبطولات الإفريقية والعربية بجدارة ، والحصول على ميداليات فى جميع البطولات التى تشارك فيها السباحة المصرية ، مضيفا أن تواجد إدريس بجانب السباحين والسباحات خلال فعاليات الدورة كان دافعا قويا لهم لتحقيق هذه النتائج الرائعة ، وتنافس كل لاعب ولاعبة على تمثيل مصر أفضل تمثيل برفع العلم المصرى لعزف السلام الوطنى .