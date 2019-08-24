اونلاين | يلا شوت ستريم Chelsea مشاهدة مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي بث مباشر| Chelsea مباراة تشيلسي BWIN جودات متعددة youtube شوت

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كورة ستار بث مباشر مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي بدون تقطيع جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت القيادة الفنية للبلور لفرانك لامبارد yalla shoot Plus بدون تقطيع.

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة نوريتش سيتي في في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وضم تشكيل البلوز كلا من :-

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حراسة المرمى : أريزابالاجا

خط الدفاع : أزبلكويتا - كريستينسن - زوما - إيمرسون

خط الوسط : كوفاسيتش - جورجينيو - مونت - بيدرو

خط الهجوم : أبراهم - بوليسيتش