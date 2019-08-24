اونلاين | بلس تيوب - yalla shoot مشاهدة مباراة تشيلسي ونوريتش بث مباشر SUPER Chelsea كورة لايف جول تشيلسي ON Chelsea

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مشاهدة مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي بث مباشر الان yalla shoot أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نوريتش سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز yalla shoot 7sry.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

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خط الدفاع : ازبيلكوتا - زوما - كريستينسين - ايمرسون.

خط الوسط : كوفاسيتش - جورجينهو - مونت - بوليسيتش - بيدرو.

خط الهجوم : إبراهام.