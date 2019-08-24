رهان غريب بين ماريو بالوتيللي وصاحب حانة.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لا يتوقف اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب فريق بريشيا الإيطالي، عن افتعال المواقف الغريبة التي تحظى باستنكار وانتقادات الجماهير المتابعة للاعب على وسائل التواصل الاجتماعي.
لاعب فريق بريشيا الإيطالي لكرة القدم، أقدم على عقد رهان مع صاحب حانة في مدينة نابولي، إذ دفع 2000 يورو له، مقابل أن يخلع الرجل ملابسه ويقفز بدراجته في البحر.
صاحب الحانة، قال في وقت لاحق: إن قيمة الدراجة تساوي 600 يورو فقط، ولم تتضرر حتى بعد الغطس في الماء.
هيئة الموانئ ووزارة البيئة في مدينة نابولي بإيطاليا، قامت بفتح تحقيق ضد بالوتيللي، وقد يتحمل مسئولية التحريض على الجريمة والقمار.
يذكر أن ماريو بالوتيلي، الذي قضى طفولته في مدينة Bagnolo Mella الإيطالية في مقاطعة بريشيا، انتقل مؤخرا إلى فريق بريشيا.. إلا أن فريقه سيفتقده فى افتتاح “الكالتشيو” ضد فريق كالياري الأحد المقبل على ملعب “سانت إيليا”.
صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، ذكرت أن بالوتيلي الشهير بـ”سوبر ماريو” سيغيب عن ضربة البداية مع بريشيا بالدوري الإيطالي، و3 مباريات أخرى، بسبب إيقافه 4 مباريات في آخر لقاء بالدوري الفرنسي مع أولمبيك مارسيليا.
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