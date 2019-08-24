كونور ماكجريجور يعتذر لرجل مسن بعد اعتدائه عليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم المصارع الإيرلندي، كونور ماكجريجور، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) سابقا، باعتذار عن واقعة حدثت في إحدى الحانات، خلال أبريل 2019.

ماكجريجور قام حينها بتقديم مشروب الويسكي، من الماركة المسجلة باسمه لزوار الحانة، وضرب رجلا مسنا رفض شربه.

شبكة “ESPN” نقلت عن كونور، قوله: لا يهم ما حدث هناك، كنت مخطئا، أراد هذا الرجل أن يقضي وقتا ممتعا في الحانة، وليس قضاء يومه كما جرى، لقد حدث ذلك منذ خمسة أشهر، وحاولت تدارك الموقف، لكن لم يعد الأمر مهما كنت مخطئا كان يجب علي تحمل المسئولية في وقت سابق.

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المصارع الإيرلندي أضاف: والآن أتوجه إلى أولئك الذين يدعمونني أنا مدين لأمي وعائلتي والأشخاص الذين يدربونني، أنا غير ذلك، وذلك ليس السبب الذي دفعني إلى ممارسة رياضة الفنون القتالية المختلط (MMA)، السبب الذي دفعني إلى ممارسة هذه الرياضة هو حماية الناس من مثل هذه السيناريوهات، الآن يجب أن أعترف بذلك والمضي قدما.

يذكر أن كونور ماكجريجور خاض آخر نزال له، في مطلع أكتوبر 2018، وخسر أمام البطل الروسي حبيب نورمحمدوف.