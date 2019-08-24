الكوكايين يطيح بلاعب الهوكي الروسي يفجيني كوزنتسوف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عاقب الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، اللاعب الروسي يفجيني كوزنتسوف، بالإيقاف لمدة أربع سنوات بعد اكتشاف مادة الكوكايين في عينة للمنشطات.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” قال كوزنتسوف البالغ من العمر 27 عاما، والذي يلعب ضمن صفوف فريق “واشنطن كابيتالز” في دوري المحترفين بأمريكا الشمالية: إنه يتقبل العقوبة.
اللاعب أضاف في بيان بموقع فريقه على الإنترنت: تمثيل بلدي كان أمرا مقربا إلى قلبي دائما وأفتخر به ومن الصعب تحمل عدم ارتداء قميص المنتخب لأربع سنوات.
بطولة دوري المحترفين بأمريكا الشمالية والاتحاد الدولي للعبة، تتبع قواعد مختلفة في مكافحة المنشطات ولا يعتبر الكوكايين من المواد المحفزة للأداء بالنسبة لدوري المحترفين، لذا ستمنع العقوبة كوزنتسوف من خوض منافسات دولية فقط مثل الأولمبياد وكأس العالم.
فريق كابيتالز قال: إنه محبط من تطور الموقف لهذا الحد بينما قال الاتحاد الروسي للهوكي إنه يعارض استخدام المواد المحظورة رياضيا.
كوزنتسوف سجل 21 هدفا وقدم 51 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي وتوج بلقب الدوري مع كابيتالز في 2018 وتسري عقوبته حتى 12 يونيو 2023.
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