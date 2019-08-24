مقطع فيديو لزوجة اللاعب الجزائري رياض محرز يثير الجدل في بريطانيا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت ريتا جوهال، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عاصفة من الانتقادات في بريطانيا، بعدما انتشر مقطع فيديو لها مؤخرا.

زوجة اللاعب كانت قد نشرت مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهي تقود سيارتها على الطريق السريع وأقدامها مثبتة على لوحة القيادة. وعلى زجاج السيارة الأمامي.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، وصفت تصرف زوجة نجم المان السيتي بـ”الفعل المروع”، فيما صرح سائق لم يكشف عن هويته لصحيفة “ميل أون لاين” قائلا: “كان من الممكن أن تقتل شخصا ما، هذا خطير للغاية”.

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السائق أضاف: من الواضح أنها تعتقد أنها تستطيع فعل ما تشاء دون أي عواقب”، فيما قال بعض المسئولين أنها قد تتعرض للمتابعة القانونية.

متحدث بِاسم منظمة RAC للسيارات، قال: يحتاج السائق إلى الاهتمام بالقيادة بشكل كامل وإعطاء تركيزه الكامل لها، السائق الذي يضع قدميه على لوحة القيادة لن يكون قادرًا على التوقف في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر، وقد تكون عواقب هذا مأساوية.

ويرى خبراء السلامة أن وضع القدمين على لوحة القيادة، لا يعرض حياة الآخرين للخطر فحسب، وإنما يعرض السائق أيضًا لإصابات خطيرة إثر خروج الوسادة الهوائية.

يشار إلى أن زوجة رياض محرز تسببت في مشكلة أخرى مؤخرا حينما قضت محكمة في أحقية خادمة بمبالغ رفضت زوجة اللاعب تسديدها لها.