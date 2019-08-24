موقف لا يحسد عليه لويس سواريز في مدينة طنجة بالمغرب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في مقطع فيديو خلال تواجده في المغرب لقضاء عطلة قصيرة هناك نظرا لإصابته وابتعاده عن المباريات.

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تداولوا مقطع فيديو للاعب الأوروجواياني لويس سواريز نجم فريق برشلونة، وهو يتجول في إحدى المناطق الشعبية في مدينة طنجة المغربية التي يقضي فيها فترة نقاهة.

سواريز يبدو أنه أراد التجول في المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والقريبة من إسبانيا، بدون أمن خاص وحراسة، وهو ما وضعه في موقف لا يحسد عليه.

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اللاعب بمجرد أن تم التعرف عليه، التف حوله عشرات من الشباب، الذين حاولوا التقاط صور تذكارية معه، حتى أن بعضهم حاول الإمساك باللاعب بينما طالب آخرون بالابتعاد وعنه وتركه.

سواريز وصل مدينة طنجة لقضاء فترة نقاهة بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق اليمنى خلال مشاركته في مباراة برشلونة ومضيفه أتلتيكو بيلباو والتي انتهت بخسارة البرسا بهدف نظيف في افتتاح مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

الإصابة ستبعد سواريز عن الملاعب ما بين أسبوعين إلى ثلاثة.