شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ميتشو.. ماذا قدم آخر 10 مدربين للزمالك في الاختبار الأول؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستهل المدير الفني الصربي ميتشو، مشواره التدريبي مع فريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم السبت، بمواجهة فريق ديكاداها الصومالي، بإياب الدور التمهيدي لرابطة دوري أبطال أفريقيا، في أولى اختبارات المدير الفني الجديد.

كان الزمالك قد حقق فوزًا كاسحًا في لقاء الذهاب بملعب برج العرب بسبعة أهداف نظيفة، تحت قيادة فنية مؤقتة لطارق يحيي.

التقرير التالي نستعرض من خلاله ما قدمه أخر 10 مدربين تولوا الزمالك بشكل رسمي خلال الاختبار الأول لهم، بمناسبة استهلال ميتشو مشواره التدريبي مع الفارس الأبيض.

البرازيلي ماركوس باكيتا تولى قيادة الزمالك في منتصف موسم 2015-2016 وقاده للفوز في الاختبار الأول بهدفين نظيفين على حساب حرس الحدود بالدوري الممتاز.

أحمد حسام ميدو، الذي خلف باكيتا في تدريب الزمالك في الموسم نفسه، استهل مشواره مع القلعة البيضاء بالفوز على الداخلية بالدوري الممتاز بثنائية نظيفة.

الاسكتلندي أليكس ماكليش هو من قاد الفريق الأبيض خلال الموسم نفسه أيضًا 2015-2016، ولكن كانت بدايته مخيبة للغاية بالخسارة بثلاثية على يد الإنتاج الحربي بمنافسات المسابقة المحلية.

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المدير الفني الوطني محمد حلمي، والذي تولى المسؤولية بشكل رسمي وليس مؤقت في مناسبتين الأولى موسم 2016-2017 واستهلها بانتصار على طلائع الجيش بالدوري بهدفين مقابل هدف، والثانية في موسم 2017-2018 والفوز بثلاثية نظيفة على حساب الداخيلة.

مع نهاية موسم 2016-2017، تولى مؤمن سليمان مهمة تدريب الزمالك ونجح في اجتياز اختباره الأول برباعية نظيفة في شباك الإسماعيلي بنصف نهائي كأس مصر.

عادت النتائح المخيبة لمدربي الزمالك مع انطلاق مشوارهم في قيادة الفريق وذلك في ولاية البرتغالي أوجستو إيناسيو بالخسارة أمام إنبي بهدفين دون رد بمنافسات الدوري 2016-2017.

المونتنيجيري نيبوشا بدأ رحلته التدريبة مع الزمالك بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للدوري 2017-2018.

ويخسر إيهاب جلال بثلاثية نظيفة على يد الأهلي بقمة الدور الأول للدوري موسم 2017-2018 عقب توليه المهمة بـ 48 ساعة فقط.

خالد جلال تولى المهمة في مناسبتين بالموسم قبل الماضي والماضي، وفي المرتين استهل الولاية بالتعادل، الأولى أمام المقاولون العرب والثانية في مواجهة حرس الحدود.

السويسري كريستيان جروس استهل مشواره في تدريب الزمالك بالتعادل بدون أهداف أمام بتروجت بافتتاح الدوري موسم 2018-2019.

يذكر أن ولاية المدربين العشر قد تخللها ولايات مؤقتة لكل من محمد صلاح وطارق يحيي.