شكرا لقرائتكم خبر عن «فان ديك» يكشف عن أعظم نجم لعب بجواره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، عن اللاعب الأعظم الذي لعب بجواره خلال مسيرته الاحترافية في كرة القدم.

وحل «فان ديك» ضيفًا على فقرة «الأعظم» ببرنامج «توك سبورت» البريطاني، ليرد على سؤال عن هوية أعظم لاعب لعب بجواره.

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وقال الهولندي: «سأكون متحيزًا قليلًا وأقول أحد زملائي، سأقول روبيرتو فيرمينو».

وتحدث اللاعب عن اللاعب الهولندي الأعظم في رأيه قائلًا: «ماركو فان باستن، لم أشاهده جيدًا أبدًا وهو يلعب ولكني أعلم أنه كان جيدًا».

واعتبر مدافع الريدز النجم البرازيلي رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان السابق، أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، فيما اختار مدربيه في ليفربول وهولندا يورجن كلوب ورونالد كومان، على الترتيب، كأفضل مدربين في التاريخ، كما اعتبر أن أعظم قميص ارتداه في مسيرته هو قميص ليفربول وأعظم أجواء في ملعب آنفيلد.