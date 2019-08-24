شكرا لقرائتكم نجم الزمالك السابق: ميتشو اختيار جيد للفريق الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الاسبق في مداخلة هاتفية لقناة " تايم سبورت" أن إختيار الصربى ميتشو لتدريب الفارس الابيض يعد اختياراً موفقاً للغاية .

وأضاف وليد صلاح : " ميتشو مدرب متميز ويملك خبرة عريضة بالكرة الافريقية ويعد اختيار موفق لمجلس ادارة الزمالك واللجنة الفنية التى ضمت رموز القلعة البيضاء "

وعن عودة شيكابالا للزمالك علق وليد صلاح عبد اللطيف : " شيكابالا أيقونة القلعة البيضاء ، كل اللاعبين تحترمه لانه زملكاوى أصيل ، وعلى المستوى الفنى سيكون له دور مؤثر فى الموسم الجديد مع الفارس الابيض مع الثنائى الافضل فى مصر الموسم الماضى طارق حامد وعبد الله جمعة"

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وعن مباراة ديكاداها الصومالى الليلة قال وليد صلاح عبد اللطيف : " مباراة جاءت فى وقت مناسب حتى تكون بمثابة تجربة للصفقات الجديدة والافكار الخططية للمدرب الجديد أمام منافس سهل"

ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالى، فى التاسعة من مساء اليوم السبت، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ64 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى مباراة ستشهد حضور 10 آلاف مُشجع، إلا أن مُهمة الأبيض تكاد تكون محسومة فى التأهل للدور التالى، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف دون رد.

تُعد مباراة الزمالك اليوم، هى الأولى التى سيقودها الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الجديد للأبيض الذى تولى المهمة الفنية للفريق خلفاً لطارق يحيى الذى حل بديلاً لخالد جلال الذى رحل عن قيادة الفريق عقب خسارة بطولة الدورى الممتاز للموسم المنقضى