شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يعود من ألمانيا آخر الأسبوع ويستكمل تأهيله بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى كريم نيدفيد، لاعب فريق الأهلى، مرجلة التأهيل التى يخضع لها فى ألمانيا، ويعود إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، على ان يستكمل البرنامج فى القاهرة، قبل العودة إلى مران الفريق الأحمر.

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ومن جهته شدد الطبيب الألماني المشرف على علاج نجم الأهلى الشاب، على أن شهر يفصل اللاعب عن العودة من جديد لتدريبات الأهلي، بعد تعافيه في ذلك الوقت من إصابة الركبة.

واستقر مسئولو الأهلي علي قيد نيدفيد برفقة الثلاثي محمد محمود واحمد حمدي وسعد سمير في الأماكن الشاغرة بالقائمة الحمراء.