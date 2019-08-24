شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يعود من ألمانيا آخر الأسبوع ويستكمل تأهيله بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جهته شدد الطبيب الألماني المشرف على علاج نجم الأهلى الشاب، على أن شهر يفصل اللاعب عن العودة من جديد لتدريبات الأهلي، بعد تعافيه في ذلك الوقت من إصابة الركبة.
واستقر مسئولو الأهلي علي قيد نيدفيد برفقة الثلاثي محمد محمود واحمد حمدي وسعد سمير في الأماكن الشاغرة بالقائمة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم نيدفيد يعود من ألمانيا آخر الأسبوع ويستكمل تأهيله بالأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.