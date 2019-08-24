شكرا لقرائتكم رئيس الأوكسا يهنئ بسملة السلامونى بعد تحقيق الذهبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات المصري والافريقي والعربي ورئيس الاوكسا عبر حسابه الشخصي البطلة بسملة السلاموني بعد حصولها على ذهبية الترايثلون في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حالياً في المغرب. وكتب ناصر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: الحمد لله وبفضله الف الف مبروك لمصر النصر المصرية البطلة بسملة السلاموني ذهبية الترايثلون سيدات وبطلة الالعاب الافريقية والصورة عقب فوزها مع اللواء احمد ناصر رئيس الاتحادات المصري والافريقي والعربي ورئيس الاوكسا مع رئيسة الاتحاد الدولي ماريسول كاسادو مبروك للرياضة المصرية مبروك للاتحاد وأعضاء مبروم للجهاز الفني والاداري برئاسة احمد سلامة والمدربين والإداريين شكرًا . Advertisements و نجحت بسملة السلاموني في خطف الميدالية الذهبية اليوم بعد منافسة شرسة مع زيمبابوي والجزائر والمغرب، ورفعت الميدالية الذهبية للسلاموني رصيد مصر إلى 67 ميدالية بينهم 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية في صدارة دروة الألعاب الإفريقية.

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