شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تجتمع لأول مرة في الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعقد اللجنة الخماسية أولي اجتماعاتها بعد قليل، برئاسة عمرو الجناينى، وحضور نائبه جمال محمد علي والأعضاء أحمد عبد الله وسحر عبد الحق بينما سيغيب محمد فضل لعدم واجده فى مصر بالوقت الحالي.
وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرى بشكل مؤقت، لحين إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل.
وتم تكليف اللجنة بـ 5 مهام أساسية، هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة ومراجعة لائحة النظام الأساسى للجبلاية بما يتوافق مع لوائح "الفيفا"، ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.
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