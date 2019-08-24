شكرا لقرائتكم شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى الأسبق، رحيل المغربى وليد أزارو عن النادى الاهلى خلال 48 ساعة.

وكتب شوبير: "رسميا الأهلي يوافق علي احتراف وليد أزارو والقرار الرسمي خلال 48 ساعة كما أنهي الأهلي اتفاقه مع مهاجم افريقي جديد والإعلان خلال أيام"

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وسافر وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، إلى مسقط رأسه المغرب لقضاء إجازة هناك، بعد حصول فريقه على راحه من التدريبات لمدة 3 أيام.

واستبعد الجهاز الفنى المؤقت بقيادة محمد يوسف أزارو من مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان، التى أقيمت أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى جاءت ضمن مباريات دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الفريق الأحمر بـ9 أهداف نظيفة ،بعد حسم مباراة الذهاب برباعية.

واستطاع الأهلى أن يحقق أكبر انتصاراته التاريخية خلال مشاركاته الأفريقية، حيث لم يسبق للفريق الأحمر وأن حقق هذه النتيجة من قبل.