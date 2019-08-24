شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبحث عن جناح أيمن قبل غلق باب القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يكثف مسئولى نادى طلائع الجيش البحث عن مهاجم أفريقى تمهيداً للتعاقد معه لتدعيم خط هجوم الفريق لاسيما بعد رحيل مصطفى محمد هداف الطلائع الموسم الماضى برصيد 12 هدفاً وإنتهاء إعارته من الزمالك
وبالفعل وجد مسئولو الطلائع ضالتهم فى جناح أيمن بالدوري الممتاز وتحظى المفاوضات مع اللاعب بحالة من السرية، لحين الانتهاء من الاتفاق مع فريقه على جميع التفاصيل، وذلك لتجنب دخول بعض الأطراف في الصفقة.
وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.
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