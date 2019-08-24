شكرا لقرائتكم بسملة السلاموني تحقق ذهبية الترايثلون بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت اللاعبة بسملة السلاموني في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الترايثلون "الثلاثي " في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا. نجحت بسملة السلاموني في خطف الميدالية الذهبية اليوم بعد منافسة شرسة مع زيمبابوي والجزائر والمغرب. Advertisements رفعت الميدالية الذهبية للسلاموني رصيد مصر إلى 67 ميدالية بينهم 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية في صدارة دروة الألعاب الإفريقية.

السلاموني

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