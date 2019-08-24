ماذا فعل الأهلاوية مع جهاد جريشة بالدقهلية؟ هجوم حاد بميت فضالة...

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وأدار جهاد جريشة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف ، وتغاضي جريشة عن احتساب ركلة جزاء للأهلي وفقا لتعليقات خبراء التحكيم عقب المباراة .
وتدخل عقلاء القرية لتهدئة الجماهير الغاضبة التي هتفت ضد جريشة بقوة وطالبته بالخروج من الملعب الذي يستضيف نهائي الدورة ، قبل أن يتم احتواء الموقف بعد تدخل عدد من رجال الأمن أيضا.
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