شكرا لقرائتكم ماذا فعل الأهلاوية مع جهاد جريشة بالدقهلية؟ هجوم حاد بميت فضالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الحكم الدولي جهاد جريشة لموقف محرج ، أثناء مشاركته في نهائي دورة ودية أقيمت في مركز شباب ميت فضالة بالدقهلية، حيث تعرض لهجوم عنيف وهتافات من جماهير الأهلي بالقرية.

وأدار جهاد جريشة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف ، وتغاضي جريشة عن احتساب ركلة جزاء للأهلي وفقا لتعليقات خبراء التحكيم عقب المباراة .

وتدخل عقلاء القرية لتهدئة الجماهير الغاضبة التي هتفت ضد جريشة بقوة وطالبته بالخروج من الملعب الذي يستضيف نهائي الدورة ، قبل أن يتم احتواء الموقف بعد تدخل عدد من رجال الأمن أيضا.