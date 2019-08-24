شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستقر على لاعب خط وسط من القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح جهاز الكرة بفريق الإنتاج الحربي في الاستقرار على لاعب بالقسم الثاني بعد قطع شوطاً كبيراً نحو التعاقد مع لاعب وسط خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسب مصدر في جهاز الكرة بالإنتاج الحربي، فهناك إشادة كبيرة من جانب مختار مختار المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية، سواء من خلال عملية إفساد هجمات المنافسين أو القيام بعملية بناء الهجمة.

وتحظى المفاوضات مع اللاعب بحالة من السرية، لحين الانتهاء من الاتفاق مع فريقه على جميع التفاصيل، وذلك لتجنب دخول بعض الأطراف في الصفقة. Advertisements

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رءوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق.

ويمتلك الإنتاج الحربى فى قائمته أربعة لاعبين أجانب هم مامادو أنياس مهاجم موريتانيا والغانى وهاب أنان والغينى موسى دياورا والإيفوارى محمد فييرا ، ويحق له التعاقد مع لاعب آخر مثلما تنص لائحة القيد فى إتحاد الكرة بالموسم الجديد.