شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستقر على لاعب خط وسط من القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحسب مصدر في جهاز الكرة بالإنتاج الحربي، فهناك إشادة كبيرة من جانب مختار مختار المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية، سواء من خلال عملية إفساد هجمات المنافسين أو القيام بعملية بناء الهجمة.
وتحظى المفاوضات مع اللاعب بحالة من السرية، لحين الانتهاء من الاتفاق مع فريقه على جميع التفاصيل، وذلك لتجنب دخول بعض الأطراف في الصفقة.
ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رءوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير
وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق.
ويمتلك الإنتاج الحربى فى قائمته أربعة لاعبين أجانب هم مامادو أنياس مهاجم موريتانيا والغانى وهاب أنان والغينى موسى دياورا والإيفوارى محمد فييرا ، ويحق له التعاقد مع لاعب آخر مثلما تنص لائحة القيد فى إتحاد الكرة بالموسم الجديد.
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