شكرا لقرائتكم هل يتراجع الزمالك عن ضم نجم زيمبابوى بعد الاتفاق وحجز تذاكر الطيران؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثار الزمالك حالة من الحيرة لدى مسئولى نادي تشيكن إن الزيمبابوى بعدما كشف أحد مسئولى الفريق عن غموض موقف بريت أميدو من الانتقال إلى الأبيض.
وقال تافينجوا هارا سكرتير النادي الزيمبابوي لإذاعة "نهاند راديو" المحلية أن مسئولين من نادي الزمالك توصلوا لاتفاق مع النادى على ضم بريت أميدو "23 عامًا" كما أنهوا الاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية للاعب منذ حوالى شهر.
وتابع: "أنهينا إجراءات سفر أميدو وحصل بالفعل على التأشيرة، وكل شئ جاهز للسفر وتوقيع العقود، لكن النادى أو اللاعب لم يتلقيا أى اتصالات من الزمالك رغم الاتفاق على كل شئ وكأنهم اختفوا."
كما أوضحت أن بريت أميدو هو شقيق لاعب الإنتاج الحربى السابق عباس أميدو الذي غادر الفريق العسكرى قبل موسمين إلى الدوري السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتراجع الزمالك عن ضم نجم زيمبابوى بعد الاتفاق وحجز تذاكر الطيران؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.