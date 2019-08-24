شكرا لقرائتكم هل يتراجع الزمالك عن ضم نجم زيمبابوى بعد الاتفاق وحجز تذاكر الطيران؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار الزمالك حالة من الحيرة لدى مسئولى نادي تشيكن إن الزيمبابوى بعدما كشف أحد مسئولى الفريق عن غموض موقف بريت أميدو من الانتقال إلى الأبيض.

وقال تافينجوا هارا سكرتير النادي الزيمبابوي لإذاعة "نهاند راديو" المحلية أن مسئولين من نادي الزمالك توصلوا لاتفاق مع النادى على ضم بريت أميدو "23 عامًا" كما أنهوا الاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية للاعب منذ حوالى شهر.

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وتابع: "أنهينا إجراءات سفر أميدو وحصل بالفعل على التأشيرة، وكل شئ جاهز للسفر وتوقيع العقود، لكن النادى أو اللاعب لم يتلقيا أى اتصالات من الزمالك رغم الاتفاق على كل شئ وكأنهم اختفوا."

وكشفت الصحيفة أن نادى الزمالك قرر التعاقد مع أميدو الذى يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب بعد فشل صفقة خاما بيليات نجم المنتخب الأول وفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

كما أوضحت أن بريت أميدو هو شقيق لاعب الإنتاج الحربى السابق عباس أميدو الذي غادر الفريق العسكرى قبل موسمين إلى الدوري السعودي.