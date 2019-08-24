بسبب لؤي دعبس.. صبري نخنوخ يتوعد مرتضى منصور: ’’هعلم أمه الأدب‘‘

كتب: ضياء السقا

توعد رجل الأعمال صبرى نخنوخ، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد هجوم الأخير عليه.

وكان منصور قد تطرق لإسم صبرى نخنوخ، والذي خرج مؤخرا من السجن بعد اتهامه في قضايا بلطجة، أثناء هجومه على المصارع لؤي دعبس، عضو مجلس الإدارة السابق.

وقال منصور، موجها حديثه لدعبس: "أنت عيل صايع وبلطجى، ولما تدخل معركة شوف خصمك الأول مين، والدولة فيها قانون ضد أمثالك.. أنت عايز تبقى نخنوخ الجديد بس نخنوخ دخل السجن واخد على قفاه وطلع".

من جانبه رد نخنوخ، على منصور، بشكل غير مباشر، دون أن يذكر اسمه، مؤكدا أنه سيتخذ الإجرارات القانونية ضده.

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وقال نخنوخ في منشور نشره على صفحته بالفيس بوك: "شخص غير طبيعى وخسارة الرد على شخص مريض نفسى مجنون شهرة بيتحمى فى الحصانة لكن إحنا فى دولة قانون وأنا هاخد حقى بالقانون وخسارة الرد علية أصلا لان كل الناس تعرف أنا مين وهو مين".

وتابع: "جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المعتوه وأنا اللى هعلم أمه الأدب اللى كان بيستخبى لما يسمع اسمى أنا اسمى المعلم صبرى نخنوخ بالأدب لكن أنت معروف بقلة الأدب ومكروة من كل الناس.. عن المعتوه أتحدث".

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