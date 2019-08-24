شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل القطبين.. سوبر كورة فى حلبة صراع المركز الواحد داخل الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى مسئولو ناديى الأهلي والزمالك احتياجاتهم من الصفقات الجديد لتدعيم صفوفهم في الموسم الجديد، وسد العجز في المراكز التى تحتاج للدعم مع التفاوت فى عدد اللاعبين الذين تعاقد معهم نادٍ عن الآخر، ووصلت صفقات القطبين إلى 15 صفقة موزعة ما بين 11 صفقة بيضاء و4 صفقات حمراء.

ومع وجود لاعبين قدامى فى بعض المراكز واستقدام جدد للعب في المراكز المستهدفة للتدعيم يبقى الصراع محتدم بين اللاعبين على حجز مكان في التشكيل الأساسي، سواء بالإبقاء على اللاعبين القدامى في التشكيل أو فرض الوافدين الجدد أنفسهم على التشكيل.

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وقد يحدث صراع المركز الواحد فى الموسم الجديد بحيث يتصارع أكثر من لاعب على مركز واحد.