شاهد.. أكرم توفيق يرحب بلاعبى الجونة بـ"وصلة رقص"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة على تويتر فيديو لأكرم توفيق، لاعب وسط الفريق، ظهر خلاله اللاعب فى وصلة رقص مع أجانب الفريق فى معسكر الجونة بسلوفينيا. ويستمر معسكر الجونة حتى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجارى فى إطاراستعدادا الفريق الساحلى للموسم الجديد. وتعادل الجونة مع سيلى السلوفينى بهدفين لكل فريق فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب زدزجيلي ضمن فعاليات معسكر الإعداد المقام بدولة سلوفينيا، وسجل محمد ناجي جدو ولؤي وائل هدفي الجونة في مرمى سيلي.

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