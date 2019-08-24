شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى السابق، رحيل المغربى وليد أزارو عن النادى الأهلى خلال 48 ساعة.
وكتب شوبير، على صفحته بتويتر، "رسميا الأهلي يوافق على احتراف وليد أزارو والقرار الرسمى خلال 48 ساعة، كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم أفريقى جديد والإعلان خلال أيام".
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